Informations pratiques

Le Boulou

RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM

Avenue Léon Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

30ème Rallye de découverte du patrimoine

Dimanche 13 septembre 2026

Départ du Boulou

Rendez-vous à 9 heures devant la Casa del Voló

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Avenue Léon Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 53 35 63 aspavarom@gmail.com

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English :

30th Heritage Discovery Rally

Sunday, September 13, 2026

Starting in Le Boulou

Meet at 9:00 a.m. in front of the Casa del Vol3

L’événement RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT66