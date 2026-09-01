RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM Le Boulou
dimanche 13 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM
Avenue Léon Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
30ème Rallye de découverte du patrimoine
Dimanche 13 septembre 2026
Départ du Boulou
Rendez-vous à 9 heures devant la Casa del Voló
.
Avenue Léon Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 53 35 63 aspavarom@gmail.com
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English :
30th Heritage Discovery Rally
Sunday, September 13, 2026
Starting in Le Boulou
Meet at 9:00 a.m. in front of the Casa del Vol3
L’événement RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT66
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