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AGENDA · Le Boulou

RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM Le Boulou

dimanche 13 septembre 2026 · Le Boulou

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Avenue Léon Jean Grégory
Ville
66160 Le Boulou
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Le Boulou

RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM

Avenue Léon Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

30ème Rallye de découverte du patrimoine
Dimanche 13 septembre 2026
Départ du Boulou

Rendez-vous à 9 heures devant la Casa del Voló
  .

Avenue Léon Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 53 35 63  aspavarom@gmail.com

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English :

30th Heritage Discovery Rally
Sunday, September 13, 2026
Starting in Le Boulou

Meet at 9:00 a.m. in front of the Casa del Vol3

L’événement RALLYE DU PATRIMOINE ASPAVAROM Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT66

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