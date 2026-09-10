Rallye, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder

Informations pratiques

Rallye 19 et 20 septembre Espace Marc Lalique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des Journées du patrimoine hors les murs.

Au départ de l’Espace Marc Lalique de Wingen-sur-Moder, découvrez en famille ou entre amis une partie de l’histoire verrière du village. L’idée est de mettre en valeur une partie du sentier des verriers que les Amis du musée ont mis en place il y a une dizaine d’années avec le Club vosgien. Dotées d’un livret-jeu à récupérer au départ, les équipes se lancent à pied dans une aventure de 2h environ. Il faudra observer, être créatifs pour pouvoir relever les différents défis et trouver les réponses aux questions posées.

Pensez à prendre de quoi faire des photos, cela pourrait se révéler utile ! Des lots seront remis à chaque équipe en fin de parcours, grâce à la générosité de sites partenaires. Le rallye n’est pas chronométré, mais il faudra veiller à revenir avant 17h30 pour pouvoir obtenir sa petite récompense ! Un clin d’œil sera fait au musée en passant devant les grilles, mais il ne sera malheureusement pas possible d’entrer dans l’enceinte du site.

Prévoyez une tenue adaptée pour le rallye qui se fait en extérieur avec une partie en forêt.

Espace Marc Lalique 44 rue principale 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est Parking sur place

Suite à un cambriolage dont il a été victime le 5 juillet dernier, le musée Lalique est actuellement fermé. Il proposera néanmoins des Journées du patrimoine hors les murs.

© Musée Lalique