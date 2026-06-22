Rouen

Rallye Gourmand

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:30:00

fin : 2026-10-10 15:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Le samedi 10 octobre 2026, préparez-vous à une aventure gourmande, avec 7 étapes de dégustation dans les plus belles adresses culinaires de Rouen ! Savourez le meilleur de la cuisine normande et vivez une expérience inoubliable mêlant saveurs, jeu et histoire locale.

Points clés

Le patrimoine gastronomique à l’honneur

À la chasse aux spécialités culinaires

Différents lieux de restauration à découvrir

A la chasse aux spécialités culinaires ! Et si en 2h, vous aviez la possibilité de découvrir 7 restaurants et commerçants différents !

Carte en main, questions patrimoniales et gustatives à l’appui, vous êtes paré(e)s pour une traversée de la ville de Rouen rythmée par des dégustations en 7 étapes de l’entrée au café, du restaurant bistronomique, en passant par le traditionnel ou encore les spécialités du monde et les artisans de bouche.

Une expérience riche en saveurs et en histoires que vous pourrez vivre entre ami(e)s le samedi 10 octobre !

Les parcours en 7 étapes

Du quartier des Antiquaires, à la place Saint-Marc, en passant par le centre-ville, la gare et le quartier du Vieux-Marché, choisissez parmi 6 parcours, chacun invitant au partage, à la découverte et à l’explosion de saveurs. Une occasion de découvrir de nouvelles adresses et de soutenir les restaurateurs qui font de notre ville, une fierté en matière de gastronomie !

Inclus en format mini plats, 2 entrées, 2 plats, 1 fromage, 1 dessert, 1 café et 1 boisson (parmi une sélection)

A la fin du rallye, ENTRE 15H ET 16H30 déposez votre carte réponses dans l’urne située devant le Chapiteau place de la Cathédrale. L’urne sera fermé à 16h30, après cette heure, il ne sera plus possible de déposer vos réponses. Les gagnants (une équipe gagnante par parcours) seront contactés par téléphone vers 17h30. La remise des lots aura lieu à 18h sous le chapiteau place de la Cathédrale.

ATTENTION les parcours sont identiques à ceux de l’édition 2025. Si vous avez déjà participé l’an dernier, merci de veiller à ne pas choisir le même lieu de départ afin de dévouvrir un nouveau parcours. En cas de doute, merci de nous contacter par mail à reservations@rouentourisme.com

• Parcours Fleur de lin rdv devant le monument à Georges Dubosc au croisement de la rampe Bouvreuil et de la rue Bouquet.

• Parcours Cerise rdv place du Gaillardbois

• Parcours Caramel rdv Gare rue Verte, sur l’esplanade place Bernard Tissot

• Parcours Vanille rdv devant le Théâtre des Arts, au pied de la statue Corneille

• Parcours Crème rdv Esplanade Marcel Duchamp, devant les marches du musée des Beaux-Arts .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Rallye Gourmand

L’événement Rallye Gourmand Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Rouen tourisme