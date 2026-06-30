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AGENDA · Prats-de-Mollo-la-Preste

RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES Prats-de-Mollo-la-Preste

mercredi 15 juillet 2026 · Prats-de-Mollo-la-Preste

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Refuge des Conques
Ville
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prats-de-Mollo-la-Preste

RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES

Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Parcourez en famille un circuit de découverte autour des insectes et tentez de résoudre l’énigme mystère.
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Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 84 87 15 30 

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English :

Take your family on a discovery tour all about insects and try to solve the mystery.

L’événement RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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