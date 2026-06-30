RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES Prats-de-Mollo-la-Preste
mercredi 15 juillet 2026 · Prats-de-Mollo-la-Preste
Informations pratiques
Prats-de-Mollo-la-Preste
RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES
Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Parcourez en famille un circuit de découverte autour des insectes et tentez de résoudre l’énigme mystère.
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Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 84 87 15 30
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English :
Take your family on a discovery tour all about insects and try to solve the mystery.
L’événement RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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