Informations pratiques

Prats-de-Mollo-la-Preste

RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES

Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Parcourez en famille un circuit de découverte autour des insectes et tentez de résoudre l’énigme mystère.

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Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 84 87 15 30

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English :

Take your family on a discovery tour all about insects and try to solve the mystery.

L’événement RALLYE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR