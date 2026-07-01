Rallye pédestre patrimonial, Halle de Saint-Lys, Saint-Lys

Informations pratiques

Rallye pédestre patrimonial Samedi 19 septembre, 16h00 Halle de Saint-Lys Haute-Garonne

Gratuit. Départ sous la halle à 16h00. Contact : 06 83 37 39 09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visitez Saint-Lys autrement grâce à un rallye pédestre proposé par l’association « 750 ans à Saint-Lys ».

Dans le cadre des manifestations annuelles qui mèneront jusqu’à la fête finale commémorant les 750 ans de la bastide, en 2030, ce parcours vous invite à déambuler sur environ 3km dans les rues du village.

Seul, en famille ou entre amis, partez à la découverte des incontournables du bourg, mais aussi de facettes beaucoup moins connues. Entre passé et présent, cette petite aventure vous conduira jusqu’au moulin à vent de Bélard, où un apéritif convivial sera offert aux participants.

Manifestation gratuite.

Halle de Saint-Lys Place Nationale, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Centre-ville Haute-Garonne Occitanie 05 62 23 76 05 https://www.saint-lys.fr/ https://www.facebook.com/SaintLysOfficiel/?locale=fr_FR Halle construite de 1842 à 1846 par l’architecte Edmond Chambert, sur la place centrale de la bastide fondée en 1280. Edifice néo-classique de forme ovale, ouvert par vingt arcades en plein cintre, les deux arcs au centre des longueurs formant l’axe principal de la composition, ménagés dans des avant-corps à fronton triangulaire à base interrompue. Utilisation expérimentale d’éléments métalliques dans la charpente. Edifice inscrit aux Monuments Historiques par arrêté du 11 octobre 2004.

Visitez Saint-Lys autrement ! Rallye Pédestre offert par l’association « 750 ans à Saint-Lys ». Dans la série des manifestations annuelles qui nous mèneront jusqu’à la fête finale commémorant les 750…

© Association « 750 ans à Saint-Lys ».