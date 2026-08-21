Rallye photo dans Lisle-sur-Tarn, Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn

Informations pratiques

Rallye photo dans Lisle-sur-Tarn Samedi 19 septembre, 15h30 Musée Raymond Lafage Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Animation d’un « rallye photo » sur le patrimoine de Lisle-sur-Tarn par Amélie Boyer, photographe du service de l’inventaire général du patrimoine culturel de la Région Occitanie.

Seul ou en binôme, petits ou grands, partez à la découverte du patrimoine de Lisle-sur-Tarn et photographiez avec un appareil photo ou un téléphone les 10 éléments inscrits sur votre fiche de route !

Les plus belles images seront présentées dans le hall du musée toute la semaine.

Venez découvrir la bastide autrement et relever le défi !

Musée Raymond Lafage 9 Place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn, France Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie +33563404545 http://museeraymondlafage.wifeo.com Labellisé Musée de France, le Musée Raymond Lafage se consacre aux arts graphiques du XVIIe siècle à nos jours.

Vous y découvrirez une large collection d’œuvres de Raymond Lafage, artiste dessinateur et graveur, né à Lisle-sur-Tarn en 1656. “Michel-Ange” de son époque, ce génie du dessin fréquenta l’atelier de Jean-Pierre Rivalz à Toulouse puis l’Académie Royale à Paris avant de partir pour l’Italie, où il obtient le premier prix de la prestigieuse Académie Saint-Luc à Rome.

Le musée propose également une présentation des techniques de gravure et d’estampe. Le parcours présente une importante collection de lithographies d’Honoré Daumier ; une eau-forte de Manet ; des dessins exclusifs de Charlie Hebdo ; une sélection sans cesse enrichie d’éminents graveurs contemporains tels que Mikio Watanabe, maître de la manière noire, Gérard Trignac, deux fois lauréat du prix Velázquez,… et tant d’autres que nous vous invitons à venir découvrir ! Au centre de la bastide – parking à proximité. Arrêt de bus et gare à moins de 10min à pied.

Animation d’un « rallye photo » sur le patrimoine de Lisle-sur-Tarn par Amélie Boyer, photographe du service de l’inventaire général du patrimoine culturel de la Région Occitanie.

© Musée Raymond Lafage