Rallye photo, Domaine départemental Pierresvives, Montpellier

Informations pratiques

Rallye photo 19 et 20 septembre Domaine départemental Pierresvives Hérault

Gratuit. Sans réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Aiguisez votre regard en partant à la chasse aux images dans Pierresvives. Munis de votre téléphone portable, vous capturerez des espaces normalement inaccessibles au public. Une découverte insolite du bâtiment emblématique de l’architecte Zaha Hadid.

Inscription sur place le jour-même

Domaine départemental Pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673700 https://pierresvives.herault.fr/ Domaine départemental culturel regroupant les Archives départementales, la médiathèque départementale, ainsi que des espaces dédiés aux expositions et aux animations culturelles. Ligne 1 du tramway : arrêt « Halles de La Paillade ».

Ligne 2 du tramway : arrêt « Hôtel du Département ».

Ligne de bus 19 : arrêt « Lycée Léonard-de-Vinci – Pierresvives ».

Aiguisez votre regard en partant à la **chasse aux images dans Pierresvives**. Munis de votre téléphone portable, vous capturerez des espaces normalement inaccessibles au public. Une découverte du de…

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