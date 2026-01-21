Rallye VTT de Noel 5ème édition Manosque

Rallye VTT de Noel 5ème édition

Parking de la Rochette Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-12-06 07:00:00

fin : 2026-12-06 12:00:00

2026-12-06

Participez au Rallye de Noël, une randonnée VTT conviviale et ouverte à tous ! Que vous soyez en famille ou expert, profitez de 3 parcours adaptés et d’un ravitaillement festif aux saveurs de Noël.

Parking de la Rochette Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 16 00

Take part in the Christmas Rally, a friendly mountain bike ride open to all! Whether you’re a family rider or an expert, take advantage of 3 adapted routes and festive refreshments with a Christmas flavour.

