< Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up > – RDV Jeux vidéos, La Source, Roncq

< Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up > – RDV Jeux vidéos Mercredi 22 avril, 15h30 La Source Nord

Gratuit – inscription à la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Parce qu’une bonne séance geek, c’est toujours mieux entre copains, rendez-vous à la bibliothèque pour jouer, avec ton groupe d’amis, à une flopée de jeux vidéo.

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Dans la salle La Galerie, testez les jeux coopératifs ou en versus !