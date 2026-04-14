< Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up > – RDV Jeux vidéos, La Source, Roncq
< Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up > – RDV Jeux vidéos, La Source, Roncq mercredi 22 avril 2026.
< Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up > – RDV Jeux vidéos Mercredi 22 avril, 15h30 La Source Nord
Gratuit – inscription à la Source
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
Parce qu’une bonne séance geek, c’est toujours mieux entre copains, rendez-vous à la bibliothèque pour jouer, avec ton groupe d’amis, à une flopée de jeux vidéo.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/520/lt-ramene-ta-manette-gt-lt-cheat-code-gt-lt-game-pas-over-gt-lt-level-up-gt-rdv-jeux-videos »}]
Dans la salle La Galerie, testez les jeux coopératifs ou en versus !
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