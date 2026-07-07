Rammstein on the beach Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Rammstein on the beach Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 20:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Duo Jatekok aux pianos mise en scène et scénographie David Gauchard

Un concert hybride scénographié qui se joue des étiquettes.

Croiser l’univers puissant et énergisant de Rammstein, groupe emblématique de la scène métal, avec la subtilité et la répétition hypnotique de la musique minimaliste est le pari osé de Rammstein on the Beach. Inspirées des tournées des stades mondiaux qu’a fait le Duo Jatekok avec ce groupe, Adelaïde Panaget et Naïri Badal poursuivent ici un objectif qui leur est cher celui de faire dialoguer des univers musicaux apparemment opposés. Se laisser porter par le flux incessant du son, expérimenter ce que la musique peut révéler lorsqu’elle devient une matière infinie, un continuum d’émotions et de vibrations, une transe sonore.

Durée 1h15 .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Rammstein on the beach Opéra de Limoges

L’événement Rammstein on the beach Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole