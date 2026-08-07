Ramón Freire — Trouville, un regard à travers ses rues Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Ramón Freire — Trouville, un regard à travers ses rues

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03

Du 7 août au 9 octobre, la Rotonde de l’Hôtel de Ville accueille les lithographies de Ramón Freire, directeur de la section Gravure de l’École des Beaux-Arts de Cuenca, réalisées lors de sa résidence artistique à Trouville-sur-Mer.

Directeur de la section Gravure à l’École des Beaux-Arts de Cuenca, Ramón Freire a posé son carnet à Trouville-sur-Mer le temps d’une résidence artistique, de début juillet à mi-août 2026. De cette immersion dans les rues de la ville sont nées des lithographies au trait minutieux, qui restituent avec précision les façades, les toitures et l’architecture typique du front de mer et des ruelles trouvillaises.

L’exposition, installée à la Rotonde de l’Hôtel de Ville, présente l’ensemble des recherches et réalisations menées par l’artiste durant son séjour. Un regard singulier et attentif porté sur le patrimoine architectural de la ville, entre observation minutieuse et interprétation graphique.

Infos pratiques

– Date du 7 août au 9 octobre 2026

– Horaires du lundi au vendredi, 9 h 30 12 h et 13 h 30 17 h

– Lieu Hôtel de Ville, la Rotonde, Trouville-sur-Mer

– Entrée libre .

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Ramón Freire — Trouville, un regard à travers ses rues

From 7 August to 9 October, the Rotonde at the Town Hall is hosting an exhibition of lithographs by Ramón Freire, head of the Printmaking Department at the School of Fine Arts in Cuenca, created during his artist-in-residence programme in Trouville-sur-Mer.

L’événement Ramón Freire — Trouville, un regard à travers ses rues Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Trouville