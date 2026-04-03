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RAMONA ZAHARIA EST CARMEN REIMS ARENA Reims

RAMONA ZAHARIA EST CARMEN REIMS ARENA Reims

RAMONA ZAHARIA EST CARMEN REIMS ARENA Reims dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : REIMS ARENA

Adresse : BOULEVARD JULES CESAR

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-09-20

Fin : 2026-09-20

Heure de début : 17:00

RAMONA ZAHARIA EST CARMEN Début : 2026-09-20 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51

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