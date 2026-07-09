RAMOS La Place Paris

Informations pratiques

Originaire d’Algérie et passé par le 94, Ramos s’impose comme l’un des visages à suivre de la nouvelle scène rap française. Révélé avec sa série de freestyles MPR — Mais Pas Ramzi, il a rapidement confirmé son ascension avec le succès de « Vanilla » aux côtés de Ven1, certifié single de diamant.

Entre rap incisif, mélodies fédératrices et influences méditerranéennes, Ramos développe un univers à la fois sombre, mélancolique et solaire. Après un premier EP remarqué, il revient avec MPR Volume 2, disponible le 26 juin 2026, avec des featurings de Jey Brownie et ZZ.

Déterminé, authentique et porté par une énergie revancharde, Ramos poursuit sa montée en puissance et viendra défendre son univers sur scène à La Place le 18 décembre. Une date à ne pas manquer pour découvrir toute l’intensité de son projet en live.

Retrouvez RAMOS en concert exceptionnel à La Place le 18 décembre 2026 !

Le vendredi 18 décembre 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-18T20:30:00+01:00

fin : 2026-12-19T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-18T19:30:00+02:00_2026-12-18T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/ramos



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