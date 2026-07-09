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RAMOS La Place Paris

vendredi 18 décembre 2026 · La Place · Paris

RAMOS La Place Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Originaire d’Algérie et passé par le 94, Ramos s’impose comme l’un des visages à suivre de la nouvelle scène rap française. Révélé avec sa série de freestyles MPR — Mais Pas Ramzi, il a rapidement confirmé son ascension avec le succès de « Vanilla » aux côtés de Ven1, certifié single de diamant.

Entre rap incisif, mélodies fédératrices et influences méditerranéennes, Ramos développe un univers à la fois sombre, mélancolique et solaire. Après un premier EP remarqué, il revient avec MPR Volume 2, disponible le 26 juin 2026, avec des featurings de Jey Brownie et ZZ.

Déterminé, authentique et porté par une énergie revancharde, Ramos poursuit sa montée en puissance et viendra défendre son univers sur scène à La Place le 18 décembre. Une date à ne pas manquer pour découvrir toute l’intensité de son projet en live.

Retrouvez RAMOS en concert exceptionnel à La Place le 18 décembre 2026 !
Le vendredi 18 décembre 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-18T20:30:00+01:00
fin : 2026-12-19T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-18T19:30:00+02:00_2026-12-18T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/ramos


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