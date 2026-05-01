Béziers

RAND’EAU SOLIDAIRE 14 KM CONTRE LA FAIM RENCONTRE PASTORALE

Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le CCFD Terre Solidaire de l’Hérault en partenariat avec la Pastorale du Tourisme, vous propose une Rand’eau solidaire autour de l’eau. Sport et bonne humeur seront au rendez-vous !

Le CCFD-Terre Solidaire de l’Hérault a le plaisir de vous inviter à participer ou à soutenir la Rand’eau solidaire -14 Km contre la faim . Rejoignez les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire pour échanger et débattre sur le thème de l’eau source de vie pour tous, de la mer, des lagunes, des étangs, des canaux…: Passejade le long du chemin de halage dans l’étang d’Ingril jusqu’au pont des Aresquiers, retour par les bois et les anciens salins (14 km aller-retour, repas tiré du sac).

Prévoir casquette, lunette de soleil, gourde d’eau, pique-nique … et bonne humeur.

Rendez-vous pour le covoiturage à Béziers (à organiser sur place) sur le parking de l’église de la Sainte Famille, pour ceux qui le souhaitent. .

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 48 95 97 40

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English :

CCFD Terre Solidaire de l?Hérault, in partnership with Pastorale du Tourisme, is organizing a Rand’eau solidaire (water hike) around the theme of water. Sport and good humor are the order of the day!

L’événement RAND’EAU SOLIDAIRE 14 KM CONTRE LA FAIM RENCONTRE PASTORALE Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34