RAND’EAU SOLIDAIRE 14 KM CONTRE LA FAIM RENCONTRE PASTORALE Béziers
RAND’EAU SOLIDAIRE 14 KM CONTRE LA FAIM RENCONTRE PASTORALE Béziers samedi 30 mai 2026.
Béziers
RAND’EAU SOLIDAIRE 14 KM CONTRE LA FAIM RENCONTRE PASTORALE
Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le CCFD Terre Solidaire de l’Hérault en partenariat avec la Pastorale du Tourisme, vous propose une Rand’eau solidaire autour de l’eau. Sport et bonne humeur seront au rendez-vous !
Le CCFD-Terre Solidaire de l’Hérault a le plaisir de vous inviter à participer ou à soutenir la Rand’eau solidaire -14 Km contre la faim . Rejoignez les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire pour échanger et débattre sur le thème de l’eau source de vie pour tous, de la mer, des lagunes, des étangs, des canaux…: Passejade le long du chemin de halage dans l’étang d’Ingril jusqu’au pont des Aresquiers, retour par les bois et les anciens salins (14 km aller-retour, repas tiré du sac).
Prévoir casquette, lunette de soleil, gourde d’eau, pique-nique … et bonne humeur.
Rendez-vous pour le covoiturage à Béziers (à organiser sur place) sur le parking de l’église de la Sainte Famille, pour ceux qui le souhaitent. .
Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 48 95 97 40
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English :
CCFD Terre Solidaire de l?Hérault, in partnership with Pastorale du Tourisme, is organizing a Rand’eau solidaire (water hike) around the theme of water. Sport and good humor are the order of the day!
L’événement RAND’EAU SOLIDAIRE 14 KM CONTRE LA FAIM RENCONTRE PASTORALE Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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