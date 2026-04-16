Rand’eau Vienne Lussac-les-Châteaux
Rand’eau Vienne Lussac-les-Châteaux dimanche 7 juin 2026.
Lussac-les-Châteaux
Rand’eau Vienne
Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez nous rejoindre sur cette belle randonnée de loisir- sportive en Canoë ouverte à tous.
Partageons un moment de détente et de convivialité en pleine nature randonneurs, touristes, sportifs, seul(e), en famille ou entre ami(e)s.
Au fil de la Vienne, en canoë ou en kayak, on découvre une mosaïque de paysages, son patrimoine et sa biodiversité.
Départ de Lussac-les-Châteaux avec deux points d’arrivées Cubord 10 km et Chauvigny 21 km.
Deux formules
La randonnée descente à allure libre au fil de l’eau, parfaite pour découvrir la vallée de la Vienne.
Le défi sportif descente chronométrée avec, soit le Challenge EDF 10 km, soit le semi-marathon 21km
Rand’eau Vienne, c’est également des villages départ et arrivée avec différentes animations. .
Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 84 64 38
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English : Rand’eau Vienne
L’événement Rand’eau Vienne Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou
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