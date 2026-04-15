Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon

Rando 1/2 journée Jeudi 7 mai, 08h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T08:30:00+02:00 – 2026-05-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T08:30:00+02:00 – 2026-05-07T13:00:00+02:00

Stationnement : Parking 7 avenue Pierre Prost à Brunoy

Distance : 12 km – Dénivelé : 1418m

Responsables: Viviane 06 10 67 26 84 / Corinne 06 82 54 69 13

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3018039-brunoy–j-89-bords-de-lxyerres-et-bois-de-la-grange/ »}]

Bords de l’Yerres et Bois de la Grange