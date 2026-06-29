Rando avec Galop avec Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac lundi 29 juin 2026.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Rando avec Galop avec Clem’Horse

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-29

Séances enfants ou adultes, débutant ou non débutant … Clem’Horse propose un programme d’activités pour les plus petits et les plus grands pour les vacances d’été.

De 16h à 19h -RANDO avec galop

Tarif 37€/pers., Résa. Clem’Horse 06 89 378 379

A St Geniez d’Olt, Club Hippique Espace sportif de la Falque

Ouvert tous les jours 37 .

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 89 37 83 79 clemhorse@hotmail.com

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English :

Sessions for children or adults, beginners or non-beginners… Clem’Horse offers a program of activities for children and adults during the summer vacations.

L’événement Rando avec Galop avec Clem’Horse Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)