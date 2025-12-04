Rando croquis arbre Loches

Rando croquis arbre

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Munis de feuilles de papier et crayons, nous partirons à la recherche d’arbre mort tordu ou percé par les pics et les insectes. Croquis et touche d’aquarelle feront ressortir leur caractère singulier.

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Matériel fourni.

RDV Office de Tourisme.

Chiens non acceptés.





Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Equipped with paper and pencil, we’ll set off in search of dead trees that have been twisted or pierced by woodpeckers and insects. Sketches and a touch of watercolor will bring out their singular character.

Bring pants, closed shoes and a water bottle. Equipment supplied.

RDV Tourist Office.

