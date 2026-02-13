RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE rue de la fargue Sorède
RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE rue de la fargue Sorède mercredi 5 août 2026.
RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE
rue de la fargue Vallée Heureuse Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Date : 2026-08-05
Début : 2026-08-05 08:30:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Rando-découverte proposée sur les activités liées à la forêt et à l’eau, au cœur des Albères.
Durée 4h, niveau bons marcheurs. Dénivelé 230 m
Réservation obligatoire, 10 places max.
Participation 3€, c’est gratuit pour les -18 ans !
rue de la fargue Vallée Heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04
English :
Discovery hike on forest and water-related activities in the heart of the Albères.
Duration: 4h, level: good walkers. Difference in altitude: 230 m
Booking essential, 10 places max.
3? charge, free for under-18s!
