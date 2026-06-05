RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT ! Montpellier
RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT ! Montpellier dimanche 7 juin 2026.
Montpellier
RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT !
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Partez avec nous pour une journée conviviale en pleine nature, accessible à tous. Entre deux moments de marche, nous nous poserons pour des méditations guidées issues de la sagesse bouddhiste. C’est l’occasion idéale de respirer, de partager un pique-nique et d’échanger ensemble dans un cadre ressourçant.
Partez avec nous pour une journée conviviale en pleine nature, accessible à tous. Entre deux moments de marche, nous nous poserons pour des méditations guidées issues de la sagesse bouddhiste. C’est l’occasion idéale de respirer, de partager un pique-nique et d’échanger ensemble dans un cadre ressourçant.
• Évasion Une belle balade pour se déconnecter du quotidien.
• Sérénité Deux pauses méditatives pour apaiser l’esprit en douceur.
• Convivialité Un moment d’échange chaleureux, accessible et ouvert à tous.
Réservation Directement sur notre site ou au centre.
• Covoiturage & Infos Écrivez-nous à cps@meditation-montpellier.org pour toute question.
• Le Centre Un espace ouvert à tous pour apprendre à cultiver un esprit heureux et altruiste à travers la méditation.
• L’enseignant Kadam Olivier Terreault transmet avec humour et dynamisme 30 ans de pratique pour rendre la sagesse bouddhiste accessible.
Lieu L’itinéraire et le point de rendez-vous précis seront communiqués prochainement .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 cps@meditation-montpellier.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT !
Join us for a convivial day out in nature, accessible to all. In between walks, we’ll pause for guided meditations based on Buddhist wisdom. It’s the perfect opportunity to breathe, share a picnic and exchange ideas in a rejuvenating setting.
L’événement RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT ! Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE Montpellier 5 juin 2026
- UN REQUIEM ALLEMAND JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897) Montpellier 5 juin 2026
- ISHA & LIMSA D’AULNAY Montpellier 5 juin 2026
- Visite pour les scolaires. Voir c’est comprendre : observons les caractéristiques des plantes méditerranéennes, Jardin des plantes, Montpellier 5 juin 2026
- ATELIER JESMONITE Montpellier 6 juin 2026