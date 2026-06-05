RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT ! Montpellier

Montpellier

RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT !

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Partez avec nous pour une journée conviviale en pleine nature, accessible à tous. Entre deux moments de marche, nous nous poserons pour des méditations guidées issues de la sagesse bouddhiste. C’est l’occasion idéale de respirer, de partager un pique-nique et d’échanger ensemble dans un cadre ressourçant.

Partez avec nous pour une journée conviviale en pleine nature, accessible à tous. Entre deux moments de marche, nous nous poserons pour des méditations guidées issues de la sagesse bouddhiste. C’est l’occasion idéale de respirer, de partager un pique-nique et d’échanger ensemble dans un cadre ressourçant.

• Évasion Une belle balade pour se déconnecter du quotidien.

• Sérénité Deux pauses méditatives pour apaiser l’esprit en douceur.

• Convivialité Un moment d’échange chaleureux, accessible et ouvert à tous.

Réservation Directement sur notre site ou au centre.

• Covoiturage & Infos Écrivez-nous à cps@meditation-montpellier.org pour toute question.

• Le Centre Un espace ouvert à tous pour apprendre à cultiver un esprit heureux et altruiste à travers la méditation.

• L’enseignant Kadam Olivier Terreault transmet avec humour et dynamisme 30 ans de pratique pour rendre la sagesse bouddhiste accessible.

Lieu L’itinéraire et le point de rendez-vous précis seront communiqués prochainement .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 cps@meditation-montpellier.org

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English : RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT !

Join us for a convivial day out in nature, accessible to all. In between walks, we’ll pause for guided meditations based on Buddhist wisdom. It’s the perfect opportunity to breathe, share a picnic and exchange ideas in a rejuvenating setting.

L’événement RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT ! Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER