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AGENDA · Montmerle-sur-Saône

Rando Montmerloise Montmerle-sur-Saône

dimanche 13 septembre 2026 · Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place du marché
Ville
01090 Montmerle-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Montmerle-sur-Saône

Rando Montmerloise

Place du marché Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Venez randonner, marcher et partager un bon moment !
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Place du marché Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 81 26 51  amicaledesretraitesdemontmerle@gmail.com

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English :

Come hike, walk and share a good time!

L’événement Rando Montmerloise Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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