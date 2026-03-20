Rando nature

Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le sentier de la Linette rando guidée de 8 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’histoire, de la faune et de la flore locales Inscription obligatoire

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Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Le sentier de la Linette: 8 km guided hike, where a nature guide takes you on a tour of local history, flora and fauna

L’événement Rando nature Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme