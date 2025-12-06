La forêt en hiver Maison de la Nature Boult-aux-Bois
La forêt en hiver Maison de la Nature Boult-aux-Bois samedi 6 décembre 2025.
La forêt en hiver
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Une sortie commentée pour profiter du calme hivernal et repérer les différentes adaptations de la faune et de la flore
.
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
A guided outing to enjoy the winter calm and spot the different adaptations of flora and fauna
German :
Ein kommentierter Ausflug, um die winterliche Ruhe zu genießen und die verschiedenen Anpassungen der Fauna und Flora ausfindig zu machen
Italiano :
Un’escursione guidata per godere della calma invernale e individuare i diversi adattamenti della flora e della fauna
Espanol :
Una excursión guiada para disfrutar de la calma invernal y observar las diferentes adaptaciones de la flora y la fauna
L’événement La forêt en hiver Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2025-08-30 par Ardennes Tourisme