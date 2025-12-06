La forêt en hiver Maison de la Nature Boult-aux-Bois

La forêt en hiver

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Une sortie commentée pour profiter du calme hivernal et repérer les différentes adaptations de la faune et de la flore

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

A guided outing to enjoy the winter calm and spot the different adaptations of flora and fauna

German :

Ein kommentierter Ausflug, um die winterliche Ruhe zu genießen und die verschiedenen Anpassungen der Fauna und Flora ausfindig zu machen

Italiano :

Un’escursione guidata per godere della calma invernale e individuare i diversi adattamenti della flora e della fauna

Espanol :

Una excursión guiada para disfrutar de la calma invernal y observar las diferentes adaptaciones de la flora y la fauna

