Faune et Flore de l’étang Maison de la nature Boult-aux-Bois

Faune et Flore de l’étang

Maison de la nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

18/04 Capture, observation, identification et découverte du rôle des petits habitants de la Linette 22/08 Le sentier de la Linette rando guidée de 8 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’histoire, de la faune et de la flore locales Gratuit Prévoir une tenue adaptée selon les conditions météorologiques.

Maison de la nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

18/04 Capture, observe, identify and discover the role of the Linette’s small inhabitants 22/08 Le sentier de la Linette: guided 8 km hike, where a nature guide takes you on an encounter with local history, flora and fauna Free Bring suitable clothing, depending on weather conditions.

L’événement Faune et Flore de l’étang Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-03 par Ardennes Tourisme