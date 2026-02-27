Faune et Flore de l’étang Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Faune et Flore de l’étang Maison de la Nature Boult-aux-Bois samedi 18 avril 2026.
Faune et Flore de l’étang
Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Capture, observation, identification et rôles des petits habitants de l’étang de la Linette Inscriptions gratuites et obligatoires
Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Capture, observation, identification and roles of the small inhabitants of the Linette pond Free and compulsory registration
