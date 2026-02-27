Les constellations de printemps Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Les constellations de printemps

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes

Découverte des constellations visibles au printemps depuis la France (Lion, Vierge, etc.). Apprentissage des repères et méthodes pour les identifier dans le ciel. Cette séance facilite l’observation autonome lors des soirées printanières. L’Argonne ardennaise bénéficie encore d’un ciel nocturne faiblement pollué, offrant des conditions d’observation privilégiées. Ce territoire préservé permet d’admirer la Voie lactée à l’œil nu et de mener des observations astronomiques de grande qualité. Chacune des soirées Astro est découpée en deux temps: un temps en salle à la Maison de la Nature (conférence + diaporama d’une durée de 1h30 ) suivi, si la météo le permet, d’observations aux instruments ! Inscriptions gratuites et obligatoires

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Discover the constellations visible in spring from France (Leo, Virgo, etc.). Learn how to identify them in the sky. This session facilitates independent observation on spring evenings. The Argonne region of the Ardennes still benefits from a lightly polluted night sky, offering excellent observation conditions. This unspoilt territory offers the opportunity to admire the Milky Way with the naked eye, and to carry out high-quality astronomical observations. Each Astro evening is divided into two parts: an indoor session at the Maison de la Nature (1h30 lecture + slide show) followed, weather permitting, by instrumental observations! Free, compulsory registration

