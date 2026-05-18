Rando Poussettes Bibliothèque Bellangerais Rennes
Rando Poussettes Bibliothèque Bellangerais Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Rando Poussettes Bibliothèque Bellangerais Rennes Jeudi 9 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Balade et lectures
La bibliothèque Bellangerais vous propose une ballade pédestre pour les tout petits et leurs familles. Dans les espaces verts du quartier, cette déambulation ouverte à tous (parents, assistant(e)s maternell(e)s, crèches…) sera entrecoupée de lectures et comptines et d’une petite collation.
Départ de la Bibliothèque Bellangerais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T11:00:00.000+02:00
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Bibliothèque Bellangerais 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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