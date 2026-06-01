Rando Poussettes, Parc Maurepas, Rennes

Rando Poussettes Jeudi 9 juillet, 10h30 Parc Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:30:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00

Dans le cadre de Cet Été à Rennes, la bibliothèque des Longs-Champs propose une balade contée au parc de Maurepas pour les tout petits et leurs familles. Cette promenade, ouverte à tous (parents, assistant(e)s maternell(e)s, crèches…) sera entrecoupée de lectures et comptines.

En partenariat avec l’association Jeanne d’arc, le CPB et la MJC du Grand Cordel.

RDV sous la Pagode du jardin chinois.

Parc Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade et lectures

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