Crozant

Rando-promenade

Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir l’histoire de croix de Crozant lors d’une rando de 7 km environ organisée par les Randonneurs du Pays Dunois et commentée par des membres de l’Association pour la sauvegarde des Croix de Crozant

Rendez vous à 13h30 devant la salle des loisirs de Dun le Palestel ou à 13h45 devant le château de Crozant

Rens au 06 79 77 29 00 .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 29 00

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English : Rando-promenade

L’événement Rando-promenade Crozant a été mis à jour le 2026-06-08 par Creuse Tourisme