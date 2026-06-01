Rando-promenade Crozant
Rando-promenade Crozant samedi 13 juin 2026.
Crozant
Rando-promenade
Crozant Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir l’histoire de croix de Crozant lors d’une rando de 7 km environ organisée par les Randonneurs du Pays Dunois et commentée par des membres de l’Association pour la sauvegarde des Croix de Crozant
Rendez vous à 13h30 devant la salle des loisirs de Dun le Palestel ou à 13h45 devant le château de Crozant
Rens au 06 79 77 29 00 .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 29 00
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English : Rando-promenade
L’événement Rando-promenade Crozant a été mis à jour le 2026-06-08 par Creuse Tourisme
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