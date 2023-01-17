Rando Rallye en forêt de Retz

Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Traditionnel rallye de l’association AFORETZ

Claude et Guy Duronsoy et Jean-Christophe Prévot vous conduirons dans un lieu emblématique de la forêt de Retz.

Soyez attentifs car un questionnaire vous sera remis à la fin de la balade.

L’après-midi se terminera par un buffet campagnard.

Rendez-vous au parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17

English :

Traditional rally of the AFORETZ association

Claude and Guy Duronsoy and Jean-Christophe Prévot will take you to an emblematic spot in the Retz forest.

Pay close attention, as you will be given a questionnaire at the end of the walk.

The afternoon will end with a country-style buffet.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.

L’événement Rando Rallye en forêt de Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2023-01-17 par OT du Soissonnais-Valois