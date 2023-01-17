Rando Rallye en forêt de Retz Villers-Cotterêts
Rando Rallye en forêt de Retz Villers-Cotterêts vendredi 1 mai 2026.
Rando Rallye en forêt de Retz
Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-01 13:30:00
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Traditionnel rallye de l’association AFORETZ
Claude et Guy Duronsoy et Jean-Christophe Prévot vous conduirons dans un lieu emblématique de la forêt de Retz.
Soyez attentifs car un questionnaire vous sera remis à la fin de la balade.
L’après-midi se terminera par un buffet campagnard.
Rendez-vous au parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.
Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17
English :
Traditional rally of the AFORETZ association
Claude and Guy Duronsoy and Jean-Christophe Prévot will take you to an emblematic spot in the Retz forest.
Pay close attention, as you will be given a questionnaire at the end of the walk.
The afternoon will end with a country-style buffet.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.
