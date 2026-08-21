Rando Roulettes – Spécial Journées du Patrimoine, Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Rando Roulettes – Spécial Journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 19h30 Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq Nord
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Le samedi 19 septembre 2026, la Rando Roulettes propose une édition spéciale à l’occasion des Journées du Patrimoine. Au départ de l’Hôtel de Ville, partez à la découverte du patrimoine villeneuvois lors d’une balade conviviale.
Accueil et inscription à partir de 19h30, départ à 20h.
Ces balades rollers familiales, au rythme paisible, conviennent à tous les publics, à condition de savoir freiner et tourner. Les vélos et trottinettes sont acceptés en fin de cortège. Casque et protections recommandés. Gratuit.
Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq Place Salvador-Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France
Balade roller patrimoine le 19 septembre au départ de l’Hôtel de Ville. Inscription dès 19h30, départ à 20h.
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