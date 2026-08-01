Rando Semi-Nocturne avec soupe au fromage Boussac
vendredi 7 août 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Rando Semi-Nocturne avec soupe au fromage
Boussac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Soupe au fromage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Randonnée de 5 ou 10km au choix, avec soupe au fromage à l’arrivée. Réservation jusqu’au mercredi 5 août au soir.
10 .
Boussac 12160 Aveyron Occitanie +33 6 16 95 04 02
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English :
Choose between a 5- or 10-km hike, with cheese soup at the finish line. Reservations must be made by Wednesday, August 5, in the evening.
L’événement Rando Semi-Nocturne avec soupe au fromage Boussac a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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