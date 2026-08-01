Informations pratiques

Boussac

Rando Semi-Nocturne avec soupe au fromage

Boussac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Soupe au fromage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Randonnée de 5 ou 10km au choix, avec soupe au fromage à l’arrivée. Réservation jusqu’au mercredi 5 août au soir.

10 .

Boussac 12160 Aveyron Occitanie +33 6 16 95 04 02

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English :

Choose between a 5- or 10-km hike, with cheese soup at the finish line. Reservations must be made by Wednesday, August 5, in the evening.

L’événement Rando Semi-Nocturne avec soupe au fromage Boussac a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)