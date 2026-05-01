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Rando semi nocturne Souvigné

Rando semi nocturne Souvigné samedi 23 mai 2026.

Ville : 16240 Souvigné

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 17 17 17

Souvigné

Rando semi nocturne

Souvigné Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

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Souvigné 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 75 25 

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English :

L’événement Rando semi nocturne Souvigné a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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