Souvigné

Rando semi nocturne

Souvigné Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

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Souvigné 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 75 25

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English :

L’événement Rando semi nocturne Souvigné a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente