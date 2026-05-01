Rando semi nocturne Souvigné
Rando semi nocturne Souvigné samedi 23 mai 2026.
Souvigné
Rando semi nocturne
Souvigné Charente
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
.
Souvigné 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 75 25
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English :
L’événement Rando semi nocturne Souvigné a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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