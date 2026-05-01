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Visite guidée au Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné

Visite guidée au Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné

Visite guidée au Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Souvigné

Ville : 79800 Souvigné

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Souvigné

Visite guidée au Musée de la vie rurale et de la coiffe

Salle des fêtes de Souvigné Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Le Musée de la vie rurale ouvrira exceptionnellement ses portes ce 17 mai pour une visite guidée de 14h30 à 18h00 avant sa réouverture estivale le 03 juillet.   .

Salle des fêtes de Souvigné Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37  info@musee-souvigne.com

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English :

L’événement Visite guidée au Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre

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