Souvigné

Visite guidée au Musée de la vie rurale et de la coiffe

Salle des fêtes de Souvigné Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Musée de la vie rurale ouvrira exceptionnellement ses portes ce 17 mai pour une visite guidée de 14h30 à 18h00 avant sa réouverture estivale le 03 juillet. .

Salle des fêtes de Souvigné Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 02 37 info@musee-souvigne.com

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English :

L’événement Visite guidée au Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre