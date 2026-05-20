Rando Tro Bro Faouët Salle des fêtes Le Faouët
Rando Tro Bro Faouët Salle des fêtes Le Faouët dimanche 21 juin 2026.
Le Faouët
Rando Tro Bro Faouët
Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le club cycliste propose des circuits de 54, 64, 79 et 102 km. Les recettes récoltées seront reversées au profit de la lutte contre le cancer. .
Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Rando Tro Bro Faouët Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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