Rando Tro Bro Faouët Salle des fêtes Le Faouët

Le Faouët

Rando Tro Bro Faouët

Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le club cycliste propose des circuits de 54, 64, 79 et 102 km. Les recettes récoltées seront reversées au profit de la lutte contre le cancer. .

Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Rando Tro Bro Faouët Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan