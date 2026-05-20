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Rando Tro Bro Faouët Salle des fêtes Le Faouët

Rando Tro Bro Faouët Salle des fêtes Le Faouët dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue des Écoles

Ville : 56320 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Le Faouët

Rando Tro Bro Faouët

Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le club cycliste propose des circuits de 54, 64, 79 et 102 km. Les recettes récoltées seront reversées au profit de la lutte contre le cancer.   .

Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Rando Tro Bro Faouët Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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