Rando-vélo des châteaux en pays de Saulges Gite du Domaine de Dansé Thorigné-en-Charnie

Informations pratiques

Thorigné-en-Charnie

Rando-vélo des châteaux en pays de Saulges

Gite du Domaine de Dansé Dansé Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Découvrez Saulges et son patrimoine à travers une rando-vélo du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

Territoire connu pour avoir été occupé depuis la Préhistoire, la commune de Saulges et ses alentours regorgent de patrimoine, qu’il soit religieux ou civil. Cette balade à vélo est l’occasion de partir explorer des éléments patrimoniaux saisissants tels que l’église Saint-Pierre, le Moulin du Pont du Gué ou encore le château de Soulgé.

Cette rando-vélo est accessible aux personnes en situation de handicap grâce aux vélos adaptés mis à disposition par le Pays d’art et d’histoire et AFAC Cycles Location. Caution nécessaire pour le vélo emprunté.

Parcours de 15 km.

Réservation obligatoire, dans la limite des 15 places disponibles.

Rendez-vous au gîte de Dansé (AFAC Cycles Location) à Thorigné-en-Charnie. .

Gite du Domaine de Dansé Dansé Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Saulges and its heritage on a bike tour of the Pays d’Art et d’Histoire of Covrons-Mayenne.

L’événement Rando-vélo des châteaux en pays de Saulges Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons