Rando vélo patrimoniale sur le Canal du Midi, Maison du Malpas, Colombiers

Informations pratiques

Rando vélo patrimoniale sur le Canal du Midi Samedi 19 septembre, 09h00 Maison du Malpas Hérault

Gratuit. Âge minimum 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez les ouvrages patrimoniaux du Canal du Midi et de ses environs à vélo !

A l’occasion du 30ème anniversaire de l’inscription du Canal du Midi au patrimoine mondial par l’UNESCO , le Département de l’Hérault et les Offices de Tourisme de Sud Hérault et de la Domitienne vous proposent de découvrir le Canal du Midi, ses ouvrages et son environnement lors de randonnées à vélo. La visite sera commentée par Pierre-Paul Riquet en personne !

Deux itinéraires sont proposés au départ de la Maison du Malpas (Commune de Colombiers) :

– Une boucle le matin vers Capestang via Poilhes d’environ 19 kms

– Une boucle l’après-midi vers Béziers (rives de l’Orb) d’environ 18 kms

Pour chaque boucle, prévoir une durée d’environ 2h30. Possibilité de faire les deux boucles dans la journée pour les plus sportifs ! (Prévoir son pique-nique dans ce cas. Pas de restauration sur place).

Animation gratuite. Prêt de VTT possible sur place.

Inscriptions et renseignements sur le site de l’Office de Tourisme de la Domitienne.

Maison du Malpas 34440 Colombiers Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 https://www.tourismeendomitienne.com/annuaire/boucle-patrimoniale-du-canal-du-midi-beziers Parking sur place

Découvrez les ouvrages patrimoniaux du Canal du Midi et de ses environs à vélo !

©VNF