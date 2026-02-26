Rando vélo Voie verte, Mairie de Salon de Provence, Salon-de-Provence

Rando vélo Voie verte Dimanche 3 mai, 10h00 Mairie de Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

Mairie de Salon de Provence 174 cours Carnot Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rando vélo entre Salon et Lamanon sur la nouvelle voie verte mise en service récemment entre les 2 communes