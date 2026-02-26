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Rando vélo Voie verte, Mairie de Salon de Provence, Salon-de-Provence

Rando vélo Voie verte, Mairie de Salon de Provence, Salon-de-Provence

Rando vélo Voie verte, Mairie de Salon de Provence, Salon-de-Provence dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Mairie de Salon de Provence

Adresse : 174 cours Carnot

Ville : 13300 Salon-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Rando vélo Voie verte Dimanche 3 mai, 10h00 Mairie de Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

Mairie de Salon de Provence 174 cours Carnot Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rando vélo entre Salon et Lamanon sur la nouvelle voie verte mise en service récemment entre les 2 communes

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