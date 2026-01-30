RANDO-VISITE SOREDE, 2000 ANS D’HISTOIRE

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 08:00:00

fin : 2026-08-04 15:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Très belle randonnée accompagnée à la découverte des paysages, la vue exceptionnelle sur la plaine, arbres et plantes typiques de notre forêt, mais aussi notre patrimoine avec l’ermitage ND du Château, le castrum wisigothique, des casots et tallats…

Inscriptions obligatoires (10 pers max). Participation 3€, gratuit 18 ans !

.

rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A beautiful accompanied hike to discover the landscapes, the exceptional view over the plain, the trees and plants typical of our forest, but also our heritage with the ND du Château hermitage, the Visigothic castrum, casots and tallats…

Registration required (10 pers max). Participation 3?, free for under 18s!

L’événement RANDO-VISITE SOREDE, 2000 ANS D’HISTOIRE Sorède a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE