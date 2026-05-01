Rando’Ânes au Bois de Cise Ault
Rando’Ânes au Bois de Cise Ault vendredi 14 août 2026.
Ault
Rando’Ânes au Bois de Cise
Ault Somme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 14:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Depuis les falaises et les champs, laissez-vous envoûter par l’atmosphère bucolique des lieux. Vous serez surpris par votre âne qui en connaît les moindres recoins forestiers, au milieu de superbes villas.
Pensez à amener votre pique-nique dans un sac à dos.
8km Rando nature guidée.
Difficulté moyenne (dénivelé + 100m).
Enfants de 4 à 10 ans peuvent monter sur les ânes. Pédestre pour les adultes.
Tarifs 37€/adultes et 35€/enfant.
Réservation obligatoire.
Depuis les falaises et les champs, laissez-vous envoûter par l’atmosphère bucolique des lieux. Vous serez surpris par votre âne qui en connaît les moindres recoins forestiers, au milieu de superbes villas.
Pensez à amener votre pique-nique dans un sac à dos.
8km Rando nature guidée.
Difficulté moyenne (dénivelé + 100m).
Enfants de 4 à 10 ans peuvent monter sur les ânes. Pédestre pour les adultes.
Tarifs 37€/adultes et 35€/enfant.
Réservation obligatoire. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 99 79 36 67 delphine@escap-anes.fr
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English :
From the cliffs and fields, let yourself be enchanted by the bucolic atmosphere of the area. You’ll be amazed by your donkey, who knows every nook and cranny of the forest, in the midst of magnificent villas.
Don’t forget to pack a picnic lunch in your rucksack.
8km Guided nature hike.
Difficulty: medium (ascent + 100m).
Children aged 4 to 10 can ride on donkeys. Pedestrian for adults.
Price: 37?/adults and 35?/children.
Reservations required.
L’événement Rando’Ânes au Bois de Cise Ault a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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