Randolipettes les recettes secrètes Mairie Mazet-Saint-Voy

Randolipettes les recettes secrètes

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:15:00

2026-07-23

Lecture et mise en scène d’albums jeunesse. De 2 à 7 ans accompagné d’un adulte.

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10

Reading and staging of children’s books. Ages 2 to 7, accompanied by an adult.

