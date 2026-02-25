Randolipettes les recettes secrètes Mairie Mazet-Saint-Voy

Randolipettes les recettes secrètes Mairie Mazet-Saint-Voy jeudi 23 juillet 2026.

Randolipettes les recettes secrètes

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:15:00

Date(s) :
2026-07-23

Lecture et mise en scène d’albums jeunesse. De 2 à 7 ans accompagné d’un adulte.
  .

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading and staging of children’s books. Ages 2 to 7, accompanied by an adult.

L’événement Randolipettes les recettes secrètes Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon