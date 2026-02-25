Randolipettes les recettes secrètes Mairie Mazet-Saint-Voy
Randolipettes les recettes secrètes Mairie Mazet-Saint-Voy jeudi 23 juillet 2026.
Randolipettes les recettes secrètes
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:15:00
2026-07-23
Lecture et mise en scène d’albums jeunesse. De 2 à 7 ans accompagné d’un adulte.
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
English :
Reading and staging of children’s books. Ages 2 to 7, accompanied by an adult.
