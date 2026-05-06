Randonnée | 60km de l’Oise_Marathon des trois forêts Chantilly
Randonnée | 60km de l’Oise_Marathon des trois forêts Chantilly dimanche 28 juin 2026.
Chantilly
Randonnée | 60km de l’Oise_Marathon des trois forêts
Chantilly Oise
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Rando Sud Oise (ex-ARNV) organise la 10ème édition des 60 Kms de Marche de l’Oise les 27 et 28 juin 2026. Samedi: rando en groupe de Nogent-sur-Oise à Chantilly (18km). Dimanche: Parcours fléchés pour le marathon des 3 forêts de 42km ou semi-marathon de 22km au départ de Chantilly. 20€/pers
L’association Rando Sud Oise (ex-ARNV) organise la 10ème édition des 60 Kms de Marche de l’Oise les 27 et 28 juin 2026.
Dimanche 28 juin: Marathon des 3 forêts!
Parcours fléchés Marathon ou 1/2 Marathon
Marathon de 42 km départ Chantilly et arrivée à Nogent-sur-Oise
1/2 Marathon de 22 km départ Chantilly et arrivée à Senlis
Départ de la gare de Chantilly à partir de 9h pour les deux circuits
Ravitaillement prévus sur les parcours
Tarif unique: 20€
inscription sur le site ADEORUN avant le 21 juin 2026
NAVETTES disponibles pour le retour (6€/personne) .
Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com
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English :
Rando Sud Oise (ex-ARNV) organizes the 10th edition of the 60 Kms de Marche de l’Oise on June 27 and 28, 2026. Saturday: group hike from Nogent-sur-Oise to Chantilly (18km). Sunday: Signposted routes for the 42km Marathon des 3 Forêts or 22km half-marathon starting from Chantilly. 20?/pers
L’événement Randonnée | 60km de l’Oise_Marathon des trois forêts Chantilly a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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