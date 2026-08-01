Informations pratiques

Langeais

Randonnée à la découverte des Essards

Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:15:00

fin : 2026-08-12 13:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Suivez le cours de la Roumer lors d’une randonnée mêlant nature, patrimoine et découvertes locales. Au fil du chemin, observez la faune et la flore qui peuplent la vallée, plongez dans l’histoire du territoire et profitez d’une visite de la pisciculture des Viviers du Moulin de Langeais.

Suivez le cours de la Roumer lors d’une randonnée mêlant nature, patrimoine et découvertes locales. Au fil du chemin, observez la faune et la flore qui peuplent la vallée, plongez dans l’histoire du territoire et profitez d’une visite de la pisciculture des Viviers du Moulin de Langeais, ponctuée d’anecdotes et d’échanges passionnants. .

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 58 22 info@tourainenature.com

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English :

Follow the course of the Roumer River on a hike that combines nature, heritage, and local discoveries. Along the way, observe the flora and fauna that inhabit the valley, delve into the area’s history, and enjoy a tour of the Viviers du Moulin de Langeais fish farm.

L’événement Randonnée à la découverte des Essards Langeais a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE