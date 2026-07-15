Randonnée au Château du Schwartzenbourg avec le Club Vosgien, Gare de Munster, Munster

Informations pratiques

Randonnée au Château du Schwartzenbourg avec le Club Vosgien Dimanche 20 septembre, 09h30 Gare de Munster Haut-Rhin

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Randonnée au Château du Schwartzenbourg avec le Club Vosgien :

Perché au cœur de la vallée de Munster, le château de Schwartzenbourg est un témoin fascinant de l’histoire médiévale alsacienne. Mentionné pour la première fois en 1261, il fut construit pour affirmer le contrôle de la vallée et connut au fil des siècles de nombreux occupants et seigneurs. Forteresse stratégique, il fut notamment confié aux familles Munch de Landskron puis Beger de Geispolsheim, qui entreprirent d’importants travaux de restauration. C’est au début du XVIe siècle que fut notamment édifiée la chapelle castrale dédiée à sainte Anne. Les conflits et occupations militaires du XVIIe siècle entraînèrent finalement l’abandon du château, qui tomba progressivement en ruines. Aujourd’hui, quelques vestiges et anciennes bornes témoignent encore de son passé mouvementé. Mais Schwartzenbourg est aussi un lieu empreint de mystère, marqué par la célèbre légende de la Dame blanche. Selon le récit, la jeune Gretle y aurait découvert un fabuleux trésor, à la condition de ne jamais se marier. Devenue Dame Marguerite, elle brisa pourtant cette promesse et fut condamnée à errer éternellement dans les ruines du château. Partez à la découverte de Schwartzenbourg au cours d’une randonnée entre patrimoine, histoire et légendes !

Randonnée de plus de 7 km (accessible à tous, 230 m d+) avec les explications de la Société d’Histoire sur ce château et son récent reclassement.

> Rendez-vous à la gare de Munster le dimanche 20 septembre. Durée : environ 3 h. Départ à 9h30. Chaussures de marche conseillées. Inscriptions obligatoires.

Gare de Munster 4 Rue Frédéric Hartmann, 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.munster.alsace/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-a-munster-2026/ »}]

Randonnée au Château du Schwartzenbourg avec le Club Vosgien :

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