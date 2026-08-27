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AGENDA · Volvic

Randonnée autour de la pierre et des carriers Volvic

mercredi 21 octobre 2026 · Volvic

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
63530 Volvic
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Volvic

Randonnée autour de la pierre et des carriers

Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Au départ de Volvic, partez à la découverte de l’histoire fascinante de la pierre et de celles et ceux qui l’ont façonnée au fil des siècles.
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Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Starting in Volvic, set out to discover the fascinating history of stone and the people who have shaped it over the centuries.

L’événement Randonnée autour de la pierre et des carriers Volvic a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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