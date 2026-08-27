Informations pratiques

Volvic

Randonnée autour de la pierre et des carriers

Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Au départ de Volvic, partez à la découverte de l’histoire fascinante de la pierre et de celles et ceux qui l’ont façonnée au fil des siècles.

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Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Starting in Volvic, set out to discover the fascinating history of stone and the people who have shaped it over the centuries.

L’événement Randonnée autour de la pierre et des carriers Volvic a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme