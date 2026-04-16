Randonnée Autour des vieilles pierres | Jahon Jahon Langeac

Langeac

Randonnée Autour des vieilles pierres | Jahon

Jahon Ecole de Jahon Langeac Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez participer à la 20 ème randonnée des Vieilles pierres! Plusieurs parcours de 5,8,16 et 22 km + VTT 36km. Plus de renseignements au 06-19-87-52-49. Possibilité de repas à l’arrivée, inscription à faire lors de votre inscription sur un parcours.

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Jahon Ecole de Jahon Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 27 18

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English :

Come and take part in the 20th Vieilles pierres hike! Several routes of 5,8,16 and 22 km + mountain bike 36km. Further information on 06-19-87-52-49. Meals available on arrival. Please register when registering for a route.

L’événement Randonnée Autour des vieilles pierres | Jahon Langeac a été mis à jour le 2026-04-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier