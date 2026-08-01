Randonnée avec les Caminaires d’Olt Espalion
mercredi 19 août 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Randonnée avec les Caminaires d’Olt
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
La prochaine randonnée des Caminaires aura lieu le mercredi 19 août au départ d’Espalion vers Alayrac. Ouvert à Tous.
Départ 8h30 du Parking Octave Portal à Espalion pour une marche de 3 heures.
Au retour les Caminaires vous propose un moment de convivialité. 3 .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
The next Caminaires hike will take place on Wednesday, August 19, starting from Espalion and heading toward Alayrac. Open to everyone.
L’événement Randonnée avec les Caminaires d’Olt Espalion a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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