Informations pratiques

Espalion

Randonnée avec les Caminaires d’Olt

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

La prochaine randonnée des Caminaires aura lieu le mercredi 19 août au départ d’Espalion vers Alayrac. Ouvert à Tous.

Départ 8h30 du Parking Octave Portal à Espalion pour une marche de 3 heures.

Au retour les Caminaires vous propose un moment de convivialité. 3 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

The next Caminaires hike will take place on Wednesday, August 19, starting from Espalion and heading toward Alayrac. Open to everyone.

L’événement Randonnée avec les Caminaires d’Olt Espalion a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)