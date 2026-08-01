UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Espalion

Randonnée avec les Caminaires d’Olt Espalion

mercredi 19 août 2026 · Espalion

Randonnée avec les Caminaires d’Olt Espalion

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif
3 Tarif de base plein tarif

Espalion

Randonnée avec les Caminaires d’Olt

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

La prochaine randonnée des Caminaires aura lieu le mercredi 19 août au départ d’Espalion vers Alayrac. Ouvert à Tous.
Départ 8h30 du Parking Octave Portal à Espalion pour une marche de 3 heures.
Au retour les Caminaires vous propose un moment de convivialité. 3  .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The next Caminaires hike will take place on Wednesday, August 19, starting from Espalion and heading toward Alayrac. Open to everyone.

L’événement Randonnée avec les Caminaires d’Olt Espalion a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Espalion (Aveyron)