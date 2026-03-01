Randonnée Bio-dynamique Chacé Bellevigne-les-Châteaux

Randonnée Bio-dynamique

Chacé 36 rue de l'église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Laissez-vous guider à travers le vignoble et découvrez la richesse de la biodiversité en place et à venir…

Laissez-vous guider à travers le vignoble et partez à la découverte d’un écosystème vivant, vibrant et en constante évolution. Au fil des rangs de vignes et des paysages qui façonnent notre terroir, cette randonnée biodynamique vous invite à poser un regard nouveau sur la vigne, la terre et tout ce qui les entoure.

Pendant cette balade commentée, vous explorez concrètement les principes de la biodynamie observation du sol, rôle des préparations, importance des cycles naturels, et place essentielle de la biodiversité dans l’équilibre du vignoble. Haies, couverts végétaux, faune auxiliaire… vous comprendrez comment chaque élément participe à la vitalité de la vigne et à l’expression des vins.

Cette expérience est avant tout un moment de connexion connexion à la nature, aux saisons, aux gestes du vigneron, mais aussi à vos propres sensations. Accessible aux curieux comme aux passionnés, la randonnée alterne explications pédagogiques, temps d’observation et échanges conviviaux.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 21 mars 2026 de 10h à 12h. .

+33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr

English :

Let yourself be guided through the vineyard and discover the wealth of existing and future biodiversity…

