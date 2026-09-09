Randonnée BUGGY, Château DEPAZ, Saint-Pierre

Informations pratiques

Randonnée BUGGY 19 et 20 septembre Château DEPAZ Martinique

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Vivez une escapade unique au cœur du nord de la Martinique avec Aventure, une randonnée en buggy pensée pour conjuguer sensations, nature et évasion. À l’occasion des Journées du patrimoine, partez à la découverte de la distillerie Depaz en buggy 3 ou 6 places et traversez les magnifiques champs de cannes à sucre de Saint-Pierre. Ce parcours vous plonge dans un décor spectaculaire, entre patrimoine, reliefs tropicaux et panoramas à couper le souffle. Depuis les hauteurs, admirez une vue exceptionnelle sur la montagne Pelée, les pitons du Carbet et la rade de Saint-Pierre. Une expérience conviviale et dépaysante, idéale pour explorer autrement l’authenticité sauvage du nord martiniquais et partager un moment fort en famille ou entre amis. Code vestimentaire: Tenue adaptée à une activité de plein air ‍​​​​​‌​‌​‌‌​​‌‌​​‌​​‌​​‌‌‌​​‌‌​‌‍

Château DEPAZ Allée pécoul Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 64 98 https://cally.com/pvxez6m7s4kndgi4 https://www.instagram.com/rhum_depaz?igsi=MXRhYmE2ZHI0bjg0NA== [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/randonnee-en-buggy »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/randonnee-en-buggy-1 »}] Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide)

Immersion au cœur du Domaine Depaz

Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.

Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.

Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide) Parking

Vivez une escapade unique au cœur du nord de la Martinique avec Aventure, une randonnée en buggy pensée pour conjuguer sensations, nature et évasion. À l’occasion des Journées du patrimoine, partez à…

JULIETTE