Randonnée commentée et accompagnée Saint-Symphorien
samedi 1 août 2026 · Saint-Symphorien
Informations pratiques
Saint-Symphorien
Randonnée commentée et accompagnée
Saint-Symphorien Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Participez à cette randonnée commentée et accompagnée pour découvrir la forêt domaniale de la Petite Charnie
L’Office de tourisme de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, en collaboration avec l’Association des randonneurs pédestres du Pays de Sillé, vous propose une randonnée accompagnée le samedi 1er août 2026 à 14 h.
Au fil d’un parcours de 7 km, plusieurs arrêts permettront de découvrir l’histoire et les spécificités de cette magnifique forêt domaniale.
Tarif gratuit, sur inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions Office de tourisme de Sillé-le-Guillaume (Maison du tourisme de Coco Plage) au 02 43 20 10 32 ou par courriel à officedetourisme@4cps.fr .
Saint-Symphorien 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 officedetourisme@4cps.fr
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English :
Join us on this guided hike to explore the Petite Charnie state forest
L’événement Randonnée commentée et accompagnée Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Sillé-Le-Guillaume
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